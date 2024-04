Avec iOS 18, Apple va proposer plusieurs fonctionnalités en lien avec l’intelligence artificielle. Mais les utilisateurs d’iPhone vont-ils réellement en profiter au quotidien ? Il existe quelques craintes au sein de l’entreprise.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, des dirigeants d’Apple se demandent si les utilisateurs d’iOS 18 ne vont pas continuer à utiliser l’iPhone comme ils le font aujourd’hui, sans profiter des fonctionnalités d’IA. Quelques-unes sont présentées, comme un résumé des articles au sein de Safari, un résumé des notifications non lues et la possibilité de rédiger un texte.

La question sur l’utilisation ou non des nouveautés est légitime. Gurman cite quelques exemples qui ont peu séduit les utilisateurs, comme Stage Manager sur iPad, En veille (StandBy) sur iPhone ou encore l’application Journal. Il y a soit le fait que le grand public n’a jamais entendu parler de ces fonctionnalités, soit le fait que certaines personnes ont essayé et ont préféré ne pas continuer parce qu’elles ont été déçues par l’expérience.

« Malgré la frénésie actuelle autour de l’IA, Apple craint que les nouvelles capacités fassent l’objet du même genre de désintérêt », indique le journaliste.

Apple proposera de l’IA sur iOS 18 qui fonctionne directement sur l’iPhone et l’iPad. Il y aura également des fonctions qui dépendront du cloud. Et pour le coup, cela passera par un partenaire. La société de Cupertino discute en ce moment avec Google pour utiliser Gemini et OpenAI, le créateur de ChatGPT.

La présentation d’iOS 18 aura lieu le 10 juin lors de la WWDC 2024.