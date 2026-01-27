WhatsApp propose une nouvelle étape dans la sécurisation des données avec le lancement de l’option « Paramètres de compte stricts ». Ce mode de sécurité avancé s’adresse aux utilisateurs prêts à sacrifier un peu de confort d’utilisation contre un bouclier numérique renforcé. En activant cette fonction, l’application déploie instantanément une série de barrières contre les méthodes d’intrusion les plus sophistiquées.

De nouvelles sécurités pour WhatsApp

Concrètement, cette mise à jour cible trois points de vulnérabilité souvent exploités par les cybercriminels et les logiciels espions. Une fois le mode activé, WhatsApp bloque automatiquement les fichiers multimédias provenant de numéros inconnus, désactive l’affichage des aperçus de liens et filtre les appels de contacts non identifiés. Ces mesures visent à neutraliser les tentatives de surveillance avant même qu’elles ne puissent atteindre l’appareil de la cible.

Si le chiffrement de bout en bout reste la norme pour tous, la messagerie de Meta reconnaît que certains profils nécessitent une vigilance accrue. Cette option a été pensée spécifiquement pour les journalistes, les militants ou les personnalités publiques qui font face à des menaces bien plus complexes que le commun des mortels. Il s’agit de fournir un arsenal défensif adapté à ceux dont l’activité expose à des cyberattaques de pointe.

Vous pouvez activer les paramètres de compte stricts, qui seront déployés progressivement au cours des prochaines semaines, en accédant à WhatsApp et en vous rendant dans Paramètres > Confidentialité > Avancé.

« Les paramètres de compte stricts constituent l’un des nombreux moyens que nous avons développés pour vous protéger des cybermenaces les plus avancées », ajoute WhatsApp. « Nous avons également déployé en coulisses un langage de programmation appelé Rust pour protéger vos photos, vidéos et messages face aux logiciels espions, et vous permettre de partager et de discuter en toute confiance ». Plus d’informations techniques sont à retrouver sur cette page.

Le mode Isolement chez Apple

Pour sa part, Apple propose depuis 2022 le mode Isolement sur iPhone et ses autres appareils. Le mode Isolement est une protection extrême facultative destinée à de rares personnes susceptibles d’être personnellement ciblées (en raison de leur identité ou de leurs activités) par certaines des menaces numériques les plus sophistiquées. La plupart des utilisateurs ne sont jamais visés par ce type d’attaque, assure Apple.

Lorsque le mode Isolement est activé, votre appareil ne fonctionne pas comme d’habitude. Afin de réduire la surface d’attaque pouvant être exploitée par des logiciels espions mercenaires très ciblés, l’accès à certaines applications, à certains sites Web et à certaines fonctionnalités est strictement limité pour des raisons de sécurité. Il est alors possible que certains types d’utilisations ne soient pas du tout possibles.