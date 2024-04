Au tour de WhatsApp d’activer la fonction des passkeys, à savoir les clés d’accès, sur son application iOS. C’était déjà disponible sur Android depuis quelques semaines, voilà désormais le tour des utilisateurs avec un iPhone.

Les passkeys sont une technologie développée par l’alliance FIDO en collaboration avec de grandes entreprises comme Apple, Google et Microsoft. Au lieu des mots de passe traditionnels, elle permet aux utilisateurs de se connecter à l’aide de méthodes sécurisées telles que la reconnaissance faciale (Face ID par exemple) ou la biométrie, éliminant ainsi la nécessité d’entrer un mot de passe.

Ces clés d’identification offrent une sécurité renforcée par rapport aux mots de passe traditionnels, puisqu’elles sont générées individuellement par votre appareil pour chaque compte, ce qui les rend moins sensibles aux attaques de phishing et aux accès non autorisés.

« Les passkeys sont en cours de déploiement dès maintenant sur iOS. Un moyen plus sûr (et plus facile !) de se reconnecter avec Face ID, Touch ID ou votre code d’accès », indique WhatsApp dans son annonce. « C’est un moyen plus sûr de se connecter et de nous faire savoir qu’il s’agit bien de vous. En voyage ? Pas de réseau ? Pas de problème. Les passkeys vous permettent d’éviter le code par SMS », ajoute la messagerie.

Pour activer les passkeys sur l’application iOS de WhatsApp, il faut se rendre dans Paramètres > Compte > Clés d’accès. Il est bon de noter que c’est en cours de déploiement, il est donc possible que l’option n’apparaisse pas encore chez vous. Dans ce cas, il suffit d’attendre quelques jours.