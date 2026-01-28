Apple confirme une nouvelle fois son engagement envers ses séries phares. La plateforme Apple TV vient en effet d’annoncer le renouvellement de sa série de comédie Shrinking pour une quatrième saison, alors que la saison 3 débute aujourd’hui même sur le service avec le premier épisode. Cette décision confirme le succès durable de cette comédie dramatique devenue l’un des programmes les plus populaires du service de streaming.

Une série plébiscitée par le public et la critique

Lancée avec Jason Segel dans le rôle principal, Shrinking suit le parcours d’un thérapeute endeuillé qui décide de bouleverser les règles de sa profession en se montrant brutalement honnête avec ses patients. Harrison Ford y incarne son mentor, le docteur Paul Rhoades, dans une performance saluée pour sa profondeur et son humour subtil. Le casting régulier est complété par Christa Miller et Jessica Williams, absolument impeccables dans leurs rôles respectifs.

La série s’est rapidement imposée comme un pilier du catalogue Apple TV, récoltant au passage plusieurs nominations aux Emmy Awards.

Une saison 3 riche en invités prestigieux

La troisième saison promet d’enrichir encore l’univers de la série avec l’arrivée de nombreuses guest stars, dont Cobie Smulders, Michael J. Fox, Jeff Daniels et Brett Goldstein. Le premier épisode est immédiatement disponible sur le service, les épisodes suivants étant diffusés chaque mercredi.

Si aucune date n’a encore été communiquée pour la saison 4, cette annonce anticipée témoigne de la pleine confiance d’Apple dans le potentiel à long terme de Shrinking. Et puis après tout, il n’y a pas tant de séries « Feel Good » que cela à se mettre sous la dent…