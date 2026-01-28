Apple a ordonné à Patreon de migrer l’ensemble de ses créateurs vers son système de paiement par abonnement dans l’application iOS d’ici le 1er novembre 2026. Cette décision oblige la plateforme à abandonner ses anciens modèles de facturation, sous peine de voir son application purement et simplement retirée de l’App Store.

L’origine de ce conflit remonte à 2024, quand Apple a exigé pour la première fois que Patreon adopte son système d’achat intégré, jugeant que la gestion externe de la facturation contournait ses règles de commission. L’échéance initiale de novembre 2025 avait été mise en pause en mai dernier, Patreon profitant d’un flou juridique après le procès opposant Epic Gales à Apple pour mettre en place des paiements externes via un site Internet. La plateforme avait alors suspendu la transition, pensant offrir un répit durable à ses membres. Cela contourne la commission de 30 % qu’Apple prend à chaque transaction. Cela baisse à 15 % après la première année.

Le retour de bâton est aujourd’hui brutal. Ce revirement impose un calendrier serré pour une migration technique complexe qui ne concerne pourtant qu’une minorité d’utilisateurs (4 % en l’occurrence).

Un coup dur pour les créateurs de Patreon

Bien que ce changement n’impacte que les 4 % de créateurs utilisant encore les anciens systèmes de facturation, la plateforme ne cache pas son agacement face à l’inconstance d’Apple. L’entreprise dénonce une politique instable : « Nous sommes fermement en désaccord avec cette décision ».

Patreon critique ouvertement l’instabilité créée par Apple, évoquant un véritable « coup du lapin » pour les utilisateurs qui subissent ici le troisième changement de politique majeure en seulement 18 mois. L’entreprise affirme avoir proposé plusieurs outils alternatifs pour permettre une transition plus douce et personnalisée, mais déplore qu’Apple les ait continuellement refusés.

Pour tenter d’amortir le choc de cet ultimatum, Patreon promet de déployer une batterie de nouveaux outils d’accompagnement :