Les développeurs ne tardent pas à appliquer les nouvelles règles de l’App Store : suite au camouflet judiciaire reçu hier par Apple – la firme de Cupertino ne peut plus réclamer de commissions sur les achats effectués en dehors de l’App Store à partir d’un lien affiché par une app – les éditeurs et développeurs indépendants soumettent des mises à jour afin d’éviter la fameuse commission. Après Epic/Fortnite (évidemment) et Spotify, c’est donc au tour de Patreon (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) de passer à l’offensive. On se souvient que l’an dernier Apple avait obligé l’éditeur de Patreon à payer la commission sur les achats effectués en dehors de la boutique pommée, mais aujourd’hui la situation est tout autre.

Adiya Taylor, la porte-parole de Patreon, a confirmé au site The Verge le déploiement prochain d’une mise à jour : « C’est un moment clé pour les créateurs et leurs activités. L’application iOS est la principale plateforme d’engagement des fans sur Patreon, et nous pensons que cette décision permet aux créateurs d’être rémunérés sans qu’Apple ne prenne 30 %. En première étape, nous allons soumettre une mise à jour de l’application à Apple afin de permettre les paiements hors IAP, pour que les créateurs conservent une plus grande part des paiements effectués depuis iOS. »