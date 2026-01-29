Apple a mis à jour ses notes de version pour avertir les possesseurs des récents iPhone et iPad de dysfonctionnements avec la bêta 3 d’iOS 26.3. Plusieurs fonctionnalités en lien avec Continuité, dont la recopie d’écran et la diffusion AirPlay, sont temporairement inutilisables sur ces appareils de dernière génération.

Les testeurs équipés des iPhone 17 et iPad Pro M5 devraient réfléchir à deux fois avant d’installer la bêta 3 d’iOS 26.3 qui est disponible depuis cette semaine. Dans une modification de sa documentation pour les développeurs, Apple a dressé une liste précise des fonctions qui échouent systématiquement sur cette version.

Ce problème cible spécifiquement le matériel le plus récent. Sont concernés les iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, l’iPhone Air ainsi que l’iPad Pro équipé de la puce M5. Pour ces utilisateurs, l’expérience se retrouve dégradée. Voici les services de Continuité actuellement inopérants identifiés par Apple :

La recopie d’écran de l’iPhone.

La diffusion AirPlay vers une Apple TV 4K.

L’utilisation de l’iPhone comme webcam sans fil avec un Mac ou une Apple TV 4K.

La fonction Sidecar permettant d’étendre l’affichage d’un Mac vers l’iPad Pro M5.

La version finale d’iOS 26.3 ne va pas tarder

Si Apple reste muet sur l’origine technique précise de ces bugs, l’entreprise suggère implicitement qu’un correctif sera intégré dans la prochaine bêta. En attendant, ces dysfonctionnements critiques sur des fonctions en lien avec Continuité pourraient légèrement bousculer le calendrier de déploiement final.

Alors que les mises à jour intermédiaires de type x.3 sont traditionnellement disponibles pour le grand public à la fin du mois de janvier, ce cycle de développement semble glisser vers le début du mois de février pour cette fois-ci. La release candidate devrait toutefois être distribué très prochainement aux développeurs et testeurs publics, scellant, on l’espère, la résolution de ces problèmes.