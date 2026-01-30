Le succès des AirPods Pro 3 a pris Apple de court. Lancés en septembre, les nouveaux écouteurs sans fil premium de la marque pommée ont connu une demande bien supérieure aux prévisions internes, au point de provoquer des tensions d’approvisionnement pendant plusieurs semaines. Une situation suffisamment notable pour être évoquée publiquement par Tim Cook lors de la publication des derniers résultats financiers du groupe.

Une demande plus forte que prévu

Interrogé par Reuters, le CEO d’Apple a reconnu que la popularité des AirPods Pro 3 avait dépassé les attentes de l’entreprise. « Les AirPods Pro 3 ont été contraints par l’offre au cours du trimestre, et nous pensons que nous aurions enregistré une croissance annuelle sans ces limitations », a déclaré Tim Cook. Une remarque qui laisse entendre qu’Apple aurait probablement affiché de meilleures performances dans la catégorie Wearables, Home et Accessoires si les stocks avaient suivi le rythme de la demande.

Rappelons que sur la période, ce segment du Wearables a enregistré une légère baisse d’environ 2 % par rapport à l’année précédente. Pour Apple, cette contre-performance serait donc davantage liée à des contraintes logistiques qu’à un manque d’intérêt des consommateurs.

Des fonctionnalités qui séduisent largement les utilisateurs

Le succès des AirPods Pro 3 s’explique notamment par de belles améliorations techniques. Les nouveaux modèles intègrent en effet une réduction active du bruit plus efficace et proposent une qualité sonore améliorée, une autonomie en hausse et même un suivi du rythme cardiaque pendant les séances de sport. Apple met également en avant un meilleur confort, avec un ajustement repensé et l’arrivée d’embouts en taille XXS, ainsi qu’une résistance accrue à l’eau.

« Si nous avions anticipé un tel engouement, nous aurions pu constituer davantage de stocks dès le départ », aurait reconnu un cadre d’Apple proche du dossier. Désormais, les délais de livraison prolongés ont disparu sur la boutique en ligne d’Apple, signe que la chaîne d’approvisionnement est revenue à la normale. Ce démarrage fulgurant confirme en tout cas la position dominante d’Apple sur le marché des écouteurs sans fil haut de gamme.