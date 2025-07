Le marché des écouteurs Bluetooth stagne aux États-Unis et cela inclut les AirPods. Mais Apple pourrait inverser la tendance avec les AirPods Pro 3 qui devraient arriver cette année.

Une croissance limitée pour les écouteurs

Selon le cabinet Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), 44 % des propriétaires d’iPhone aux États-Unis possèdent des écouteurs Bluetooth, contre 41 % l’an dernier. Parmi eux, 59 % utilisent des AirPods, une légère progression par rapport aux 57 % de l’année précédente, revenant ainsi au niveau de 2023. Cela signifie que 26 % des utilisateurs d’iPhone possèdent des AirPods. Si Apple consolide sa part de marché, la croissance globale reste faible. La marque maintient sa position sans réellement l’élargir, face à une concurrence accrue de Samsung, Sony, Bose et des alternatives à bas prix.

Il y a quelques jours, lors du Prime Day d’Amazon, les AirPods Pro 2 ont bénéficié d’une réduction de prix, en passant de 279 euros à 199 euros. Aux États-Unis, c’est passé de 249 dollars à 149 dollars. De grosses enseignes américaines, dont Best Buy et Walmart, ont rapidement aligné leurs prix sur Amazon, alors qu’Apple maintenait le tarif initial sur son site et en magasin. Cette remise, parmi les plus importantes pour les écouteurs, pourrait refléter une volonté de vider les stocks avant l’arrivée des AirPods Pro 3.

Selon CIRP, elle visait surtout à stimuler les ventes en sacrifiant temporairement les marges. Lancés en septembre 2022, les AirPods Pro 2 intègrent la puce H2, une meilleure réduction de bruit et une intégration avancée à l’application Localiser d’Apple.

Les AirPods Pro 3 pour dynamiser le marché

Apple pourrait annoncer les AirPods Pro 3 en septembre, probablement en même temps que les iPhone 17 et nouvelles Apple Watch. Ce modèle promet des améliorations : une réduction de bruit optimisée, une qualité sonore supérieure, un changement pour le design et une fonctionnalité de suivi du rythme cardiaque. Ces nouveautés visent à séduire de nouveaux clients tout en incitant les utilisateurs actuels, confrontés à des batteries vieillissantes, à renouveler leur équipement.

CIRP souligne que les AirPods offrent à Apple une opportunité de dynamiser une gamme de produits à cycle rapide, alors que les mises à niveau d’iPhone ralentissent.