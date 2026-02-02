New Delhi vient d’accorder un avantage réglementaire majeur aux géants technologiques étrangers, et Apple figure parmi les principaux bénéficiaires. Dans le cadre de son budget 2026, le gouvernement indien a en effet modifié ses règles fiscales afin de permettre aux entreprises étrangères de fournir librement des équipements industriels à leurs partenaires locaux, et ce sans risquer d’être considérées comme disposant d’une présence imposable sur le territoire.

Une clarification fiscale décisive pour Apple

Jusqu’à présent, Apple craignait que le financement ou la propriété de machines de fabrication utilisées par ses sous-traitants indiens n’entraîne une imposition directe en Inde. Et forcément, cette incertitude freinait l’extension de ses lignes d’assemblage locales. Désormais, les usines opérant dans des zones sous douane bénéficieront d’une exemption de cinq ans, ce qui supprime un obstacle majeur à l’investissement.



L’usine d’assemblage Wistron en Inde

Un coup d’accélérateur pour la production locale d’iPhone

Cette évolution s’inscrit dans la stratégie d’Apple visant à diversifier sa chaîne d’approvisionnement au-delà de la Chine. Selon des analystes du secteur, la part de l’Inde dans la production mondiale d’iPhone progresse rapidement, portée par des coûts compétitifs et des mesures de soutien renforcées (dont des incitations fiscales). La nouvelle mesure offre à Apple la liberté d’installer des équipements de pointe sans contraintes fiscales supplémentaires, ce qui devrait renforcer la capacité du californien à monter en gamme localement.

Un signal fort pour l’écosystème électronique indien

Pour New Delhi, cette décision soutient l’ambition de faire du pays un pôle mondial de la fabrication électronique. En attirant davantage d’investissements étrangers dans les technologies industrielles avancées, l’Inde espère ainsi consolider son rôle dans les chaînes de valeur mondiales.

À moyen terme, cette clarification réglementaire pourrait aussi encourager d’autres acteurs internationaux à renforcer leur présence industrielle en Inde, ce qui par contre coup accélérera la transformation du pays en hub de l’électronique et des semi-conducteurs.