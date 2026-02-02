Lancé en 2025, CarPlay Ultra représente la vision la plus ambitieuse d’Apple pour l’infodivertissement automobile. Pourtant, près d’un an après son arrivée, la plateforme reste cantonnée aux modèles haut de gamme d’Aston Martin, une situation qui devrait évoluer rapidement dans le courant de l’année avec l’arrivée annoncée de nouveaux constructeurs.

Une ouverture progressive vers les marques grand public

Selon les informations rapportées par Bloomberg, CarPlay Ultra devrait équiper au moins un nouveau modèle Hyundai ou Kia au second semestre 2026. Apple avait déjà confirmé que Hyundai, Kia et Genesis figuraient parmi les partenaires engagés pour intégrer cette nouvelle génération de CarPlay. Le constructeur pourrait notamment inaugurer cette évolution sur un futur véhicule électrique de la gamme IONIQ, même si rien n’a encore été officialisé.

Une expérience automobile profondément repensée

Contrairement à la version classique, CarPlay Ultra ne se limite plus à l’écran central, et s’étend désormais à l’instrumentation numérique, aux commandes de climatisation et aux systèmes embarqués tout en affichant des données comme la vitesse, la pression des pneus ou le niveau de carburant. Apple souligne que l’interface est « conçue sur mesure pour chaque constructeur et chaque modèle », avec plusieurs styles graphiques au choix pour les conducteurs.

Tous les fabricants ne sont cependant pas convaincus. BMW, Ford et Rivian ont déjà exprimé leurs réserves, tandis que General Motors a choisi de se passer totalement de CarPlay dans ses nouveaux véhicules électriques. Tesla, de son côté, reste en retrait, même si un retour du CarPlay classique serait à l’étude.