Hyundai se range du côté d‘Apple : le futur IONIQ 3 de la marque, un SUV électrique compact attendu pour le premier semestre 2026, devrait intégrer CarPlay Ultra si l’on en croit les bonnes sources de Top Gear. Le véhicule sera donc compatible avec la nouvelle version du système embarqué d’Apple dévoilée au mois de mai dernier. Déjà réservée à quelques modèles Aston Martin en Amérique du Nord, cette technologie arriverait donc aussi chez un constructeur « grand public », confirmant au passage les ambitions intactes d’Apple dans le secteur de l’automobile connectée. L’IONIQ 3, qui sera présenté en version concept au salon IAA Mobility de Munich le 9 septembre, devrait être un peu moins chère que ses prédécesseurs, et ce malgré une autonomie affichée impressionnante de 590 km.

CarPlay Ultra se distingue par son intégration poussée : gestion du tableau de bord, applications natives comme Radio et Climate, widgets personnalisables et un habillage graphique adaptable selon le constructeur. L’iPhone connecté fournit les données applicatives, tandis que le véhicule renvoie en temps réel des informations de conduite comme la vitesse ou la pression des pneus. A noter qu’en Europe, Audi, BMW ou bien encore Mercedes-Benz refusent encore (pour l’instant) d’adopter CarPlay dans leurs véhicules, préférant privilégier le plus souvent leur propre système d' »infotainment ».