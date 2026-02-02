iTunes n’est pas encore une relique du passé musical. Contre toute attente, la plateforme musicale historique d’Apple conserve une base d’utilisateurs active et distincte de celle des services de streaming. Bloomberg met en lumière cette résilience à travers de nouvelles statistiques fournies par Apple.

Une stratégie de vente encouragée par Apple auprès des labels

L’information cruciale révélée par Apple est que plus de 80 % des utilisateurs d’iTunes ne possèdent pas d’abonnement à Apple Music. Ce chiffre démontre l’existence d’une catégorie de consommateurs qui résiste au modèle de l’abonnement mensuel ou qui privilégie des services concurrents pour leur écoute en streaming. Pour Apple, c’est un signal fort : bien que le marché ait massivement migré vers Apple Music, Spotify et les autres services, la pratique d’acheter reste un canal de vente pertinent, bien plus large que ce que certains pourraient imaginer aujourd’hui.

Face à ce constat, Apple pousse les acteurs de l’industrie à ne pas négliger iTunes et l’achat de musiques. Lors de discussions avec ses partenaires, l’équipe d’iTunes incite les labels à exploiter l’ensemble de ses offres. L’objectif est de ne pas se limiter au marketing destiné aux abonnés d’Apple Music, mais cibler aussi ces acheteurs ponctuels.

Ces clients peuvent être attirés, particulièrement lors de la semaine de lancement d’un nouvel album. Paradoxalement, alors qu’Apple cherche continuellement à recruter de nouveaux abonnés pour son service de streaming musical, la société continue de promouvoir activement l’achat définitif auprès des professionnels du secteur.

Des achats concentrés sur les nouveautés, pas sur la nostalgie

Contrairement aux idées reçues, iTunes ne sert pas uniquement de refuge pour les nostalgiques écoutant les tubes de leur jeunesse. Un porte-parole d’Apple précise que près de 50 % des 10 000 albums les plus vendus chaque trimestre sont des nouveautés.

Le dynamisme de la plateforme se confirme par le renouvellement de sa clientèle. La moitié des clients actuels ont commencé à acheter des morceaux sur iTunes au cours des dix dernières années, c’est-à-dire après le lancement d’Apple Music (qui a vu le jour en 2015). Cette donnée prouve que l’habitude d’acheter de la musique numérique perdure, coexistant avec le streaming.