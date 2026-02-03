La publication récente d’emails judiciaires liés à Jeffrey Epstein a entraîné une vague de réactions dans les milieux politiques, financiers et technologiques. Parmi les noms mentionnés figure celui de Tim Cook, CEO d’Apple, ce dernier étant cité dans des échanges professionnels sans lien apparent avec les crimes du financier américain. Ces documents révèlent surtout des démarches de carrière dans la Silicon Valley, loin de toute implication personnelle directe.

Des échanges liés à une reconversion professionnelle

Les emails dévoilés concernent principalement Steven Sinofsky, ancien patron de Windows chez Microsoft, après son départ de l’entreprise fin 2012. Epstein, qui lui servait alors de conseiller officieux, l’a aidé à solliciter des rencontres auprès de grands acteurs technologiques, dont Apple et Samsung. Dans un message de novembre 2012, Epstein affirme notamment que Tim Cook était “enthousiaste à l’idée d’une rencontre”, avant que celle-ci ne soit finalement déclinée pour des raisons professionnelles.

Un contact ultérieur, sans suite concrète

Quelques mois plus tard, au printemps 2013, Sinofsky a finalement échangé avec Tim Cook. Selon ses propres mots, le dirigeant d’Apple l’aurait invité à reprendre contact lorsqu’il envisagerait un poste à temps plein, tout en soulignant l’importance de rester “low key” et conforme aux règles contractuelles, notamment en lien avec les clauses de non-concurrence.

D’autres mentions indirectes dans les échanges

Un autre email évoque brièvement une rencontre entre Tim Cook et un investisseur britannique lors d’une tournée technologique au Moyen-Orient, là encore sans autre détails ni implication particulière.

À ce stade, rien dans ces documents ne suggère la moindre proximité réelle entre Tim Cook et Jeffrey Epstein. Les références apparaissent périphériques et limitées à des contextes strictement professionnels, mais soulignent tout de même l’influence passée d’Epstein dans certains cercles d’affaires américains.

