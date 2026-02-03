Après la visite des lieux emblématiques de la série Chief of War, Plans se transforme en un guide pour amateurs de vins, guide inspiré par la série française Les Gouttes de Dieux (série que nous vous recommandons). Plusieurs des vignobles cités ou vus dans la série sont bien évidemment présents sur cette route des vins d’un type particulier.

Une sélection de domaines entre fiction et passion personnelle

Baptisé Drops of God: A World-Class Wine Guide, ce parcours interactif met en avant neuf domaines viticoles situés en Europe et aux États-Unis. La sélection inclut notamment des vignobles de la Napa Valley, ainsi que plusieurs références majeures du patrimoine français, en Champagne, Bourgogne et dans le Bordelais.

New regions. New aromas. New obsessions. Search “Drops of God” in Apple Maps to learn and explore Tomohisa Yamashita’s global wine guide: https://t.co/xVrZOVYvWv pic.twitter.com/4FcpuaNWye — Apple TV (@AppleTV) January 31, 2026

Le regard de Tomohisa Yamashita au cœur du projet

Apple précise que cette carte a été élaborée avec l’acteur Tomohisa Yamashita, interprète d’Issei Tomine dans la série. Amateur reconnu de vin, ce dernier a contribué à façonner un itinéraire mêlant exigence œnologique et « résonance narrative ». La marque évoque “des bouteilles et des vignobles préférés, de la France à la Californie”, pour résumer l’esprit de cette initiative.

Un outil immersif pour voyageurs et amateurs de vin

Chaque domaine bénéficie d’une fiche détaillée intégrée à Plans, avec photos, informations pratiques et options de partage pour organiser facilement une visite. Le guide propose également un lien vers la bande originale de la série sur Apple Music, renforçant l’expérience entre fiction, musique et découverte géographique.

Une belle expérience transmédia donc, une de plus pour Apple TV, qui devrait ravir les amateurs de bons crûs. Santé !