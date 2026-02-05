Le succès du film F1 sur Apple TV et auparavant en salles pourrait bien ouvrir la voie à une suite. Lors d’un événement presse organisé avant hier par la plateforme, le patron de la Formule 1, Stefano Domenicali, a clairement laissé entendre qu’un nouveau long-métrage n’était pas exclu, sans toutefois officialiser de projet concret.

Un carton qui relance les discussions

Diffusé exclusivement sur Apple TV (sauf en france à cause de la chronologie des médias), le film F1 s’est imposé comme le long-métrage le plus regardé de l’histoire du service, et ce après avoir récolté plus de 600 millions de dollars au box-office. Un énorme succès donc… qui alimente naturellement l’hypothèse d’un second opus. Stefano Domenicali a toutefois temporisé : “Ce ne sera pas pour l’an prochain. Mais avec un tel accueil, on ne peut jamais dire jamais.” Le patron de la F1 a également insisté sur la nécessité de proposer un projet à la hauteur du premier film.

Selon plusieurs observateurs du secteur, un éventuel tournage pourrait voir le jour à l’horizon 2028, sans calendrier confirmé à ce stade.

Apple renforce son offensive sur la Formule 1

Cette annonce informelle s’inscrit dans une stratégie plus large d’Apple autour du sport automobile. Depuis fin 2025, la firme de Cupertino détient en effet les droits de diffusion de l’intégralité des Grands Prix de Formule 1 aux États-Unis, accessibles sans surcoût aux abonnés Apple TV.

Un écosystème complet autour de la F1

Eddy Cue, vice-président des services chez Apple, a résumé l’approche de la plateforme : “Nous proposons 24 films F1 cette année”, en référence aux courses du championnat, qualifiées de “meilleur feuilleton non scénarisé au monde”. Entre retransmissions, analyses et productions originales, Apple TV entend bien s’imposer désormais comme le hub incontournable pour les fans de Formule 1, et cela passe aussi peut-être par la création d’une franchise…