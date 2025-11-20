Avec plus de 600 millions de dollars de recettes au box-office, F1, le film est le plus gros succès en salles de la plateforme Apple TV, un succès qui pourrait attirer encore plus d’abonnés Apple TV puisque le métrage sera disponible en streaming le 12 décembre (sauf en France, chronologie des médias oblige). Et forcément, qui dit succès dit suite possible).

Une suite déjà en discussion

Variety a posé directement la question au réalisateur Joseph Kosinski (à qui l’on doit aussi le très bon Top Gun Maverick) et la réponse laisse de gros espoirs pour les amateurs de bolides : « J’aimerais personnellement voir quelles autres aventures Sonny Hayes a devant lui (…) J’adorerais voir ce qui est arrivé à l’équipe APXGP et à Joshua Pearce, et voir comment sa carrière évolue, donc j’adorerais pouvoir raconter un autre chapitre de cette histoire et c’est quelque chose qu’on vient juste de commencer à imaginer, et c’est amusant d’en être à ce stade où l’on rêve de ce que cela pourrait être. »

Joseph Kosinski says he’s in active talks with Apple about making an #F1 sequel with Brad Pitt. pic.twitter.com/Q9emvVMnqL — Variety (@Variety) November 17, 2025

Quant à Tim Cook, ce dernier s’est prononcé sur une suite possible lors de la cérémonie des Emmys, et là encore, la porte reste clairement ouverte : « Je ne sais pas, mais c’est définitivement quelque chose dont on parle. Et cela a été un énorme blockbuster d’été pour nous, nous en sommes très fiers. Le talent impliqué dans ce projet est simplement d’un autre niveau. Et Brad a fait un travail tellement formidable en jouant dedans. Nous en sommes super fiers et nous avons hâte de l’amener sur le service. «

Brad Pitt’s #F1TheMovie is his highest grossing movie ever at the box office. Tim Cook says a sequel is « definitely something that is being talked about. » pic.twitter.com/wgu5AOPqGt — Variety (@Variety) September 14, 2025

Si l’on s’en tient à ces déclarations, il n’est donc pas interdit de penser que F1 a de réelles chances de devenir une nouvelle franchise et pas seulement un film « one shot ».