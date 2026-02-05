Et si CarPlay quittait enfin la route pour prendre le large ? Le fabricant Sea-Doo, spécialiste des jet-skis, étudie sérieusement l’intégration de la plateforme d’infodivertissement d’Apple à ses véhicules nautiques, une idée surprenante mais aussi cohérente avec l’évolution technologique du secteur des loisirs motorisés.

Des écrans déjà prêts pour l’écosystème Apple

Certains modèles Sea-Doo embarquent déjà un large écran tactile affichant navigation, vitesse, consommation et contenus multimédias via smartphone, et le système actuel inclut Bluetooth, Wi-Fi et applications de cartographie marine. Selon Christian Comtois, responsable de la stratégie produit mondiale, l’ajout de CarPlay serait techniquement envisageable, d’autant que la marque sœur Can-Am l’utilise déjà sur ses motos à trois roues.

Des usages séduisants… mais des obstacles réglementaires

Sur l’eau, CarPlay offrirait surtout un accès simplifié aux services audio et aux applications mobiles les plus familières (et populaires). La navigation routière reste en revanche peu adaptée au milieu marin, même si la connectivité 5G y est souvent excellente en l’absence d’obstacles naturels. Reste un défi majeur : l’approbation d’Apple. La firme californienne se montrerait particulièrement prudente pour ne pas dire réticente avec les usages « hors route » et exigerait des validations spécifiques pour l’affichage embarqué.

Sea-Doo estime toutefois que le projet est réalisable à moyen terme, moyennant quelques ajustements techniques comme l’intégration d’un micro et l’adaptation de l’interface. Tout dépendrait donc désormais de l’intérêt réel des utilisateurs. Si la demande est au rendez-vous, Apple CarPlay pourrait bien devenir la prochaine innovation phare des sports nautiques connectés.