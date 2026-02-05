Le marché mondial des tablettes a retrouvé des couleurs au quatrième trimestre 2025, porté par une nette progression des ventes d’iPad. Selon de nouvelles estimations sectorielles, Apple aurait expédié près de 19,6 millions d’unités sur la période, soit une croissance annuelle de plus de 16 % ! Cette performance consolide la position de leader de la firme californienne, dans un contexte de reprise modérée du secteur après plusieurs années de recul.

La firme de Cupertino renforce ainsi sa part de marché, désormais proche de 45 %, et loin donc devant Samsung, Lenovo ou Huawei. Cette dynamique serait notamment soutenue par le succès de l’iPad de 11e génération et des nouveaux iPad Pro équipés de puces Apple Silicon plus puissantes, des tablettes très prisées sur les segments créatif et professionnel.

Un rebond porté par la demande saisonnière et les renouvellements

À l’échelle mondiale, les expéditions de tablettes auraient progressé d’environ 10 % sur un an au dernier trimestre 2025, signe d’un ralentissement de la contraction observée depuis la fin de la période post-pandémie. Les fêtes de fin d’année et le renouvellement des parcs professionnels ont contribué à cette embellie.

Cependant, des incertitudes se profilent pour 2026. Des tensions sur l’approvisionnement en mémoire pourraient limiter la production de certains modèles et peser sur les volumes disponibles. Les analystes estiment que cette contrainte pourrait freiner la croissance du marché dès les prochains mois, malgré une demande toujours soutenue pour les tablettes premium.

Entre innovation matérielle et contraintes sur la supply chain, Apple aborde donc l’année 2026 dans une position de force mais devra composer avec un environnement plus complexe pour maintenir son avance sur un marché désormais mature.