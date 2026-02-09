La suppression d’une application de signalement des agents de l’ICE en 2025 refait surface aujourd’hui au cœur d’une polémique à la fois politique et juridique. Le représentant démocrate Jamie Raskin a annoncé l’ouverture d’une enquête parlementaire visant le Département de la Justice américain (DOJ), ce dernier étant soupçonné d’avoir outrepassé ses pouvoirs en poussant Apple et Google à retirer ces outils de leurs boutiques.

Une possible atteinte au Premier Amendement

Dans une lettre adressée à la procureure générale Pam Bondi, Raskin s’interroge : « Pourquoi le DOJ viole-t-il le Premier Amendement en contraignant les géants de la tech à bloquer l’accès à des applications parfaitement légales ? ». Il rappelle que la Constitution protège le droit de documenter, commenter et critiquer l’action des autorités publiques, une précision qui avait déjà été faite par des spécialistes du droit américain.

Selon plusieurs sources, le gouvernement aurait contourné la voie judiciaire pour demander directement aux plateformes de retirer ces applications, une stratégie qui permettrait de présenter ces décisions comme des choix privés plutôt que comme une censure institutionnelle… et illégale sur le fond.

Retour sur l’affaire ICEBlock

Lancée en avril 2025, l’app ICEBlock permettait aux utilisateurs de signaler la présence d’agents de l’immigration dans un périmètre local pour une durée limitée. En octobre, après des déclarations publiques affirmant qu’elle mettait en danger des agents fédéraux — sans preuve documentée — Apple et Google ont supprimé l’app de leurs catalogues.

Cette décision avait déclenché des manifestations devant des Apple Store et conduit le créateur de l’app à préparer une action en justice contre l’État fédéral. À l’approche des élections de mi-mandat, l’enquête promise par le Congrès pourrait raviver le débat sur les limites du pouvoir gouvernemental face aux plateformes numériques et à la liberté d’expression en ligne.