Apple a retiré l’application ICEBlock au niveau de son App Store. Celle-ci se charge d’alerter les personnes lorsque des agents du Service de l’immigration et des douanes des États-Unis (ICE) sont à proximité d’elles. Cela fait suite à une demande de l’administration Trump.

L’application ICEBlock a fait l’objet de controverses. Il y a peu, par exemple, une fusillade dans un bureau de l’ICE à Dallas a entraîné la mort d’un détenu et a fait deux blessés. L’auteur présumé des tirs aurait utilisé l’application ICEBlock pour suivre les activités des agents de l’immigration, selon les dires des autorités.

Il se trouve que l’application a gagné en popularité durant l’été, au point d’être la plus téléchargée sur l’App Store dans la section des réseaux sociaux. Cela faisait suite à une critique par la Maison Blanche.

Apple suit une consigne de l’administration Trump

Aujourd’hui, Pam Bondi, la procureure général des États-Unis, annonce à Fox News Digital avoir demandé à Apple de retirer ICEBlock de l’App Store et le fabricant d’iPhone s’est exécuté :

Nous avons contacté Apple aujourd’hui pour leur demander de retirer l’application ICEBlock de leur App Store et Apple l’a fait. ICEBlock est conçue pour mettre en danger les agents d’ICE qui ne font que leur travail et la violence contre les forces de l’ordre est une ligne rouge intolérable qui ne peut être franchie. Le ministère de la Justice continuera à tout mettre en œuvre pour protéger nos courageux agents fédéraux qui risquent leur vie chaque jour pour assurer la sécurité des Américains.

Apple a également fait une déclaration :

Nous avons créé l’App Store pour qu’il soit un endroit sûr et fiable pour découvrir des applications. Sur la base des informations que nous avons reçues des forces de l’ordre concernant les risques pour la sécurité associés à ICEBlock, nous avons supprimé cette application et d’autres applications similaires de l’App Store.

Le développeur compte se battre

Joshua Aaron, le développeur de l’application, annonce qu’ICEBlock compte plus de 1,1 million d’utilisateurs. Il a également fait une déclaration :

Capituler devant un régime autoritaire n’est jamais la bonne décision. Apple a affirmé avoir reçu des informations des forces de l’ordre selon lesquelles ICEBlock servait à nuire aux agents des forces de l’ordre. C’est manifestement faux. Nous sommes déterminés à lutter contre cela avec tous les moyens dont nous disposons. Notre mission a toujours été de protéger nos voisins contre la terreur que cette administration continue de faire régner sur la population de ce pays.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple retire une application à la demande des autorités. En 2019, la société avait supprimé HKMap, une application qui permettait aux manifestants de Hong Kong de suivre les mouvements des forces de l’ordre.