L’application iGBA a déjà disparu, avec Apple qui a décidé de supprimer l’émulateur de Game Boy sur l’App Store. Ce retrait s’explique par une violation des règles de l’App Store en rapport avec le spam et les droits d’auteur.

C’est fini pour iGBA sur iPhone

Apple a récemment modifié les règles de l’App Store pour autoriser les émulateurs de jeux sur iPhone et iPad. iGBA a été l’un des premiers à apparaître sur l’App Store, avec le feu vert du fabricant d’iPhone. L’application est arrivée ce week-end et elle n’est plus disponible aujourd’hui.

Pourquoi ce retrait ? Comme dit précédemment, Apple n’entre pas dans les détails. Mais il existe deux hypothèses.

La première est en lien avec GBA4iOS, un émulateur sur iPhone qui a vu le jour il y a plusieurs années de cela et qui n’était pas distribué via l’App Store. Comme nous l’indiquions hier, il se trouve que l’application iGBA était une copie de GBA4iOS et que Riley Testut, le développeur de GBA4iOS, n’avait pas donné son accord pour une telle copie. De plus, le nouvel émulateur comprenait des publicités.

Apple a peut-être jugé qu’un tel comportement n’était pas normal, d’où le retrait d’iGBA sur l’App Store.

L’autre hypothèse est qu’Apple a reçu une demande de retrait de la part de Nintendo. Il faut savoir que Nintendo lutte contre l’émulation depuis un moment maintenant et n’hésite pas à porter plainte. Rien que cette année, Nintendo s’est attaqué à Yuzu, un émulateur de jeux Switch. Ce dernier a depuis fermé ses portes.

Avec iGBA, il était possible d’importer des jeux (ROM) Game Boy téléchargés illégalement sur Internet, comme Mario et Zelda. Cela n’a probablement pas plu à Nintendo.