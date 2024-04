Depuis quelques heures, l’émulateur iGBA est disponible sur l’App Store pour jouer aux jeux Game Boy Advance et Color avec son iPhone. C’est possible grâce à une modification des règles par Apple. Mais attention : il s’agit d’une copie de GBA4iOS et le développeur Riley Testut a réagi.

iGBA est un clone de GBA4iOS

Dans un message posté sur Threads, Riley Testut déclare :

Apple a approuvé une contrefaçon de GBA4iOS — le prédécesseur de Delta que j’ai créé au lycée — sur l’App Store. Je n’ai donné à personne l’autorisation de le faire, et pourtant il est maintenant en tête des classements (bien qu’il soit rempli de publicités et de pistage). Je suis content que l’approbation des applications existe pour protéger les consommateurs contre les arnaques et les escroqueries de ce genre. 🙄 Je ne suis pas en colère contre le développeur. Je suis énervé qu’Apple ait pris le temps de changer les règles de l’App Store pour autoriser les émulateurs, puis qu’il ait approuvé une copie de ma propre application, alors que j’étais prêt à lancer AltStore avec Delta depuis le 5 mars.

L’émulateur Delta verra le jour sur iPhone non pas via l’App Store, mais via AlStore dans les pays de l’Union européenne. Ce sera possible parce que le DMA oblige Apple à autoriser les boutiques d’applications tierces sur iOS. Mais comme le montre le message de Riley Testut, Apple prend bien son temps pour donner toutes les autorisations pour AltStore.

Concernant iGBA, le développeur a pour nom Mattia La Spina. Il a déclaré à The Verge ne pas penser « que l’application aurait autant de répercussions, je suis vraiment désolé ». Il ajoute avoir contacté Riley Testut par mail.

De plus, l’émulateur est critiqué par le fait que le développeur indique sur l’App Store que l’application peut connaître la localisation de l’utilisateur. Il est certain que cette pratique est discutable pour ce type d’application.

L’avantage d’iGBA est qu’il a permis de voir ce qu’Apple autorise ou non. En l’occurrence, les joueurs peuvent importer les ROM disponibles sur Internet (ou une copie de leurs jeux physiques) pour jouer. Il suffit de mettre les ROM dans le dossier iGBA au niveau de l’application Fichiers d’Apple.