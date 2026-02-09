Les publicités suspectes prolifèrent sur Apple News depuis l’alliance avec Taboola en 2024. Le journaliste Kirk McElhearn montre que l’expérience de l’application d’actualité se dégrade, au point de titrer désormais : « Je pars désormais du principe que toutes les publicités sur Apple News sont des arnaques ».

Taboola pèse un milliard de dollars en capitalisation boursière et figure parmi les plus grandes entreprises mondiales de technologie publicitaire. Mais cette société est largement connue pour diffuser des annonces de qualité médiocre et à la limite de la fiabilité. L’accord signé en 2024 avec Apple pour vendre et placer des publicités sur Apple News avait donc surpris un peu tout le monde.

À l’époque, certains nuançaient en soulignant que la sélection publicitaire d’Apple News n’était déjà pas exemplaire avant ce partenariat. La dégradation annoncée pouvait donc rester limitée. Cette anticipation optimiste s’est révélée fausse.

Des domaines créés le mois dernier et des filigranes IA mal cachés

Kirk McElhearn utilise Apple News pour suivre des sujets absents de ses sources payantes (The Guardian et The New York Times). Mais il refuse de débourser le prix qu’Apple réclame pour Apple News+ (à savoir 13 £/mois) car même avec davantage de publications, les publicités persistent.

« Et ces publicités ont empiré récemment. Beaucoup, sinon la plupart, ressemblent à des arnaques et en sont probablement », écrit-il. Il expose plusieurs exemples de publicités affichant des images de produits générés par IA, dont certaines dissimulent grossièrement le filigrane de Google Gemini.

Toutes les pubs répertoriées proviennent d’entreprises dont les noms de domaine ont été enregistrés le mois dernier. Au moins l’une d’elles emploie une technique notoirement trompeuse contre laquelle le Better Business Bureau américain a mis en garde.

Kirk McElhearn reconnaît que la basse qualité et les domaines fraîchement enregistrés ne signifient pas automatiquement qu’une publicité constitue une arnaque. Mais il souligne que cette situation décrédibilise un service comme Apple News qui peine déjà depuis des années.

Même les publicités de qualité correcte peuvent dégrader l’expérience utilisateur. Le marché publicitaire général regorge de mauvais acteurs qui contournent les contrôles de sécurité pour diffuser des escroqueries. Cette réalité rend l’offensive publicitaire croissante d’Apple à travers son écosystème de plus en plus problématique, même si la majorité des annonces ne sont probablement pas frauduleuses.

À date, l’application Apple News reste seulement disponible en Australie, au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni.