Dans un marché du smartphone désormais arrivé à maturité, les livraisons/ventes ne suffisent plus à mesurer la performance réelle des constructeurs. Un nouveau rapport d’analyse met en avant un indicateur sans doute plus révélateur, soit la base installée active, qui tient compte de la longévité des appareils, de la rétention des utilisateurs et de la solidité des écosystèmes logiciels.

En 2025, huit fabricants mondiaux ont dépassé le seuil des 200 millions de smartphones actifs, concentrant ensemble plus de 80 % du parc mondial. Parmi eux, seuls Apple et Samsung ont franchi la barre symbolique du milliard d’appareils actifs, confirmant leur position ultra dominante.

Apple largement en tête grâce à son écosystème et à la fidélité client

Selon Karn Chauhan, analyste senior chez Counterpoint, « Apple reste le leader mondial de la base installée active, avec près d’un smartphone sur quatre dans le monde qui est un iPhone ». Une performance portée par « une fidélité utilisateur exceptionnelle, un écosystème iOS profond et des services étroitement intégrés ». Samsung reste un bon cran derrière Apple en base installée (près de 20%), suivi par Xiaomi (14% de Pdm).

Le rapport souligne également qu’en 2025, Apple a ajouté davantage de nouveaux appareils actifs que les sept autres grands constructeurs réunis, illustrant la capacité du californien à séduire et retenir les utilisateurs y compris dans un contexte de renouvellement plus lent.

Des cycles de remplacement plus longs qui favorisent le haut de gamme

Ensemble, Apple et Samsung représentent donc 44 % de la base mondiale active. Cette large avance s’explique par la robustesse de leurs modèles premium, un suivi logiciel prolongé (7 ans pour les deux fabricants) et une forte valeur de revente (surtout du côté des iPhone), autant de facteurs qui prolongent la durée de vie des appareils et renforcent la fidélité à leurs marques.