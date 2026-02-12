Apple renforce sa mainmise sur ses productions originales. Si l’on en croit des informations relayées par le site Deadline, la firme de Cupertino a déboursé près de 70 millions de dollars pour acquérir l’intégralité de la propriété intellectuelle et des droits liés à sa série à succès Severance. Jusqu’ici produite par Fifth Season et simplement distribuée par Apple TV, la fiction rejoint désormais le giron d’Apple Studios.

Ce rachat intervient dans un contexte financier délicat pour Fifth Season. Le tournage de la série à New York a permis à la production de bénéficier de crédits d’impôt, mais des retards de paiement ont pesé lourdement sur la trésorerie. Parallèlement, l’augmentation des coûts et la hausse des taux d’emprunt — passés d’environ 1 % à plus de 5 % — ont complexifié le financement de la seconde saison, ce qui a abouti à un écart de 36 mois entre les deux premières saisons.

Un modèle économique repensé

En internalisant la série, Apple entend ainsi mieux maîtriser les dépenses, alors même que la saison 2 aurait atteint jusqu’à 20 millions de dollars par épisode ! La firme californienne pourra également appliquer son modèle de rémunération basé sur la performance, modèle introduit en 2024 et reposant sur un système de bonus indexé sur les abonnements générés et l’audience comparée aux coûts.

Un avenir élargi pour l’univers Severance

Si Severance est actuellement pensée pour quatre saisons, ses créateurs Ben Stiller et Dan Erickson se disent ouverts à l’exploration de nouvelles pistes : préquelle, séries dérivées ou adaptations internationales, de quoi maintenir l’engouement des abonnés pendant les longues pauses entre deux saisons et renforcer la rentabilité globale de la franchise.

La saison 3 est déjà bien avancée sur le plan scénaristique, même si le calendrier de tournage pourrait légèrement glisser. Avec ce rachat de droits, Apple confirme sa volonté de contrôler ses franchises à succès et ainsi de mieux soutenir la croissance d’Apple TV.