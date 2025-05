Severance est l’un des gros chocs télévisuels de ces dernières années, la série déjà culte d’Apple TV+ fait de nouveau parler d’elle via un nouvel article de Variety. Une interview de Ben Stiller et Adam Scott publiée dans les colonnes du site d’info « média » nous apprend en fait beaucoup de choses. Au détour de ce petit jeu de questions-réponses, Ben Stiller déclare en effet qu’il désirait initialement apparaitre en personne dans la série ! Après tout, le réalisateur de Severance s’est aussi fait connaitre pour ses rôles marquants dans des films comme Zoolander, La Nuit au Musée, Dodgeball ou bien encore La Vie rêvée de Walter Mitty (dont Ben Stiller est d’ailleurs le réalisateur).

Surtout, on apprend que deux spin-offs de Severance sont déjà envisagés : « Il y a deux idées spécifiques –mais je ne vous révèlerai rien- dont nous avons parlé en interne comme de possibles idées dérivées » lâche Stiller. L’acteur-réalisateur-producteur ne dit rien sur l’intrigue et ne précise pas si ces projets sont déjà validés par Apple TV+, mais l’énorme succès de Severance a tout de même de quoi rendre optimiste. La série Severance est en effet désormais plus populaire encore que Ted Lasso, et l’on voit mal Apple se passer d’une telle poule aux œufs d’or d’autant que la plateforme de streaming n’est pas contre le principe du spin-off : tout récemment, Apple TV+ a diffusé Side Quest, un spin off (réussi) de sa série comique Mythic Quest portant sur le jeu vidéo.