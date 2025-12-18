Apple TV confirme ses ambition dans le streaming de franchises avec l’annonce d’une nouvelle série dérivée de Monarch: Legacy of Monsters. Fort du succès de la première saison et du retour déjà programmé de la série mère en février 2026, le service d’Apple s’associe de nouveau à Legendary pour élargir l’univers du Monsterverse.

Un préquel centré sur le colonel Lee Shaw

Ce nouveau projet – encore sans date de diffusion – prendra la forme d’un préquel, encore sans titre officiel, consacré au personnage du colonel Lee Shaw. Le rôle sera interprété par Wyatt Russell (fils de Kurt Russel), qui en assurera également la production exécutive. L’intrigue plongera les spectateurs en 1984, en pleine Guerre froide, alors que Shaw mène une mission clandestine derrière les lignes ennemies afin d’empêcher l’Union soviétique de libérer un Titan capable de bouleverser l’équilibre mondial.

Une nouvelle vision créative pour le Monsterverse

La série sera supervisée par Joby Harold, déjà impliqué sur Monarch: Legacy of Monsters. Dans le cadre d’un nouvel accord global avec Legendary, ce dernier pilotera désormais l’ensemble des développements du Monsterverse sur Apple TV, avec l’objectif d’explorer de nouveaux Titans tout en gardant les figures emblématiques de la saga.

« Construire cet univers iconique est un privilège absolu », souligne Joby Harold tout en évoquant une collaboration créative étroite avec Apple et Legendary. Morgan Wandell, directrice des contenus internationaux pour Apple TV, s’est félicitée de cette extension du Monstervers : « Les spectateurs du monde entier ne se lassent pas de Monarch: Legacy of Monsters depuis son lancement mondial, et nous avons hâte de dévoiler les nouvelles histoires électrisantes sur lesquelles Joby, l’ensemble du casting et l’équipe créative travaillent. (…) Avec Joby à la barre, et aux côtés de nos formidables partenaires chez Legendary, ce nouveau spin-off lancera une expansion épique du Monsterverse, rapprochant encore davantage le public de ses Titans préférés, tout en proposant une narration exceptionnelle portée par les personnages. »