Une présentation Keynote générée par intelligence artificielle consomme 47 % du quota mensuel d’Apple Creator Studio, réduisant la limite pratique à deux créations par mois contre les 50 annoncées par Apple. Le développeur Steve Troughton-Smith a mis en avant cet écart après avoir testé les fonctionnalités IA de l’abonnement, qualifiant le résultat de « terrible ».

Des limites IA basses pour l’Apple Creator Studio

Steven Troughton-Smith a comparé la consommation pour la présentation Keynote avec celle dans Xcode, les deux services s’appuyant sur OpenAI. Il a généré une application complète de 1 650 lignes de code sans écrire une seule ligne manuellement, Xcode ayant travaillé pendant une demi-heure. Cette opération a englouti 7 % de son quota hebdomadaire de Codex d’OpenAI.

Le contraste technique défie la logique : produire 1 650 lignes de code fonctionnel mobilise 7 % d’un quota hebdomadaire, tandis qu’une présentation Keynote avec l’Apple Creator Studio représente 47 % d’un quota mensuel. Rapporté sur une base comparable, générer du contenu visuel consommerait approximativement 20 fois plus de ressources IA que synthétiser du code structuré.

Cette disproportion soulève des questions sur l’architecture technique d’Apple Creator Studio. Les modèles de génération d’images et de mise en page semblent considérablement plus gourmands que les modèles linguistiques utilisés pour le code. Apple applique un système de pondération qui pénalise lourdement les tâches créatives visuelles.

Des promesses marketing en contradiction avec les limites

Apple indique dans sa documentation que les utilisateurs peuvent « au minimum » générer 50 images, 50 présentations de 8 à 10 diapositives et des notes pour 700 diapositives par mois. Cette présentation contient deux incohérences.

La première concerne la capacité à produire des notes pour 200 diapositives supplémentaires au-delà de ce que le système peut générer comme présentations complètes. La seconde réside dans la présomption qu’une présentation standard contient entre 8 et 10 diapositives, une hypothèse déconnectée des usages réels où les présentations dépassent fréquemment 20 à 30 diapositives.

Les utilisateurs peuvent vérifier leur limites en accédant au menu « Fonctions intelligentes » dans les applications Pages, Numbers ou Keynote sur Mac ou via le bouton Plus sur iPhone et iPad. Le compteur affiché est global et couvre l’ensemble des applications de l’Apple Creator Studio, empêchant de distinguer quelle application consomme le plus de ressources.

Pour rappel, l’Apple Creator Studio coûte 12,99 euros par mois (ou 129 euros par an). L’abonnement centralise les outils de création vidéo, musicale et graphique d’Apple, le tout en incluant de l’intelligence artificielle, pour concurrencer la suite Creative Cloud d’Adobe