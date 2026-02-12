L’application officielle de YouTube pour l’Apple Vision Pro est disponible dès maintenant sur l’App Store, permettant de visionner les vidéos sur un écran aux proportions cinématographiques. Ce lancement intervient plusieurs mois après que Google a obtenu le retrait des applications tierces qui avaient comblé le vide laissé par l’absence d’une solution officielle.

Google avait annoncé au lancement de l’Apple Vision Pro qu’une application YouTube native figurait sur sa feuille de route, tout en recommandant aux utilisateurs de passer par Safari en attendant. Cette temporisation volontaire a créé une opportunité pour des développeurs indépendants qui ont rapidement publié leurs propres clients YouTube sur l’App Store.

Google a cependant sollicité Apple pour faire supprimer ces applications tierces, invoquant des violations de ses conditions d’utilisation. La manœuvre a privé les utilisateurs de toute solution applicative dédiée pendant une période, les forçant à revenir sur Safari malgré une expérience utilisateur dégradée par rapport à une application native.

Enfin l’application YouTube sur l’Apple Vision Pro

L’application intègre les fonctionnalités standard de YouTube : abonnements, historique de visionnage, playlists et les Shorts. Elle prend en charge les formats immersifs spécifiques à la réalité mixte, incluant les vidéos 3D, à 360 degrés et au format VR180. Les utilisateurs peuvent visionner le contenu dans les environnements spatiaux intégrés à visionOS.

La lecture de vidéos en 8K est également disponible, mais uniquement pour ceux qui ont l’Apple Vision Pro avec la puce M5. Vous n’y avez pas le droit si vous avez le casque de première génération avec la puce M2.

L’application YouTube pour l’Apple Vision est disponible gratuitement sur l’App Store.