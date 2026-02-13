Apple poursuit son offensive dans le streaming sportif. À partir du 21 février 2026, les abonnés américains d’Apple TV pourront suivre les rencontres “Walmart Saturday Showdown”, un nouveau créneau dédié à la Major League Soccer (MLS). Cette programmation vient compléter l’offre déjà existante, notamment “Sunday Night Soccer”, accessible gratuitement aux abonnés tout au long de la saison.

Avec cette initiative, la firme de Cupertino consolide son partenariat stratégique avec la MLS, alors que la saison 2026 s’annonce cruciale, portée par l’élan médiatique de la Coupe du monde organisée en Amérique du Nord.

Une production tournée à l’iPhone

Particularité de ce nouveau format : les images seront capturées avec des iPhone dans le cadre de la campagne “Shot on iPhone”. Apple précise que son matériel sera utilisé pour filmer les matchs ainsi que les interactions avec les supporters, renforçant ainsi l’aspect immersif et technologique de la diffusion. Les meilleurs moments seront également relayés sur les plateformes partenaires de Walmart.

Pour accompagner le lancement, la MLS a dévoilé une campagne promotionnelle baptisée “The Call”, réunissant des personnalités comme Magic Johnson, Diego Luna ou Matt Freese. Une autre publicité met en avant “Sunday Night Soccer”, avec une mise en scène familiale centrée sur le visionnage via Apple TV.

Une stratégie sportive globale

Dès cette saison, les émissions d’avant-match, de mi-temps et d’après-match seront produites directement dans les stades, en anglais et en espagnol. Apple a aussi conclu un accord avec EverPass pour diffuser ses contenus sportifs dans des établissements commerciaux à travers les États-Unis.

Entre la MLS, la MLB, la NBA (sur le Vision Pro) et la diffusion de la Formule 1, Apple confirme bel et bien sa volonté de devenir un acteur incontournable du sport en streaming, et ce n’est sans doute pas fini…