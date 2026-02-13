Apple poursuit l’expansion internationale de ses services avec le lancement d’AppleCare+ en Indonésie. Les utilisateurs locaux peuvent désormais souscrire à cette formule de protection étendue pour leurs appareils, au-delà de la garantie limitée d’un an et des 90 jours d’assistance technique offerts par défaut.

AppleCare+ couvre une large gamme de produits, dont l’iPhone, l’iPad, le Mac, l’Apple Watch, l’Apple TV et le Pro Display XDR. Le programme inclut la prise en charge des dommages accidentels, comme les chutes ou les infiltrations de liquide, ainsi que le remplacement de la batterie lorsque sa capacité descend sous les 80 %.

Support prioritaire et réparations simplifiées

Les clients bénéficient également d’un accès prioritaire 24h/24 et 7j/7 à l’assistance technique Apple. Les réparations peuvent être effectuées via le réseau de centres de services agréés, en boutique ou par envoi postal. Pour certains modèles de Mac, une intervention sur site peut être proposée.

« AppleCare apporte tranquillité d’esprit à nos clients, avec une protection complète et l’assistance d’experts Apple », a déclaré Kaiann Drance, vice-présidente du marketing produit iPhone à l’échelle mondiale. Cette dernière souligne que ce lancement s’inscrit dans la volonté d’élargir l’accès au service à travers le monde.

Conditions de souscription

En Indonésie, AppleCare+ peut être acheté lors de l’acquisition d’un appareil éligible ou dans un délai de 12 mois après l’achat. La couverture internationale permet par ailleurs d’obtenir une assistance lors de déplacements à l’étranger, selon la disponibilité locale des pièces et services.

Avec cette ouverture, Apple renforce son positionnement premium en Asie du Sud-Est et consolide son écosystème de services, devenu un pilier stratégique de sa croissance mondiale.