Les récents incendies en Californie et à Los Angeles ont causé des dégâts considérables aux maisons, aux entreprises et aux biens personnels. De nombreux habitants ayant presque tout perdu tentent désormais de remplacer les objets les plus importants, parmi lesquels les appareils électroniques. Dans ce contexte difficile et souvent dramatique, les propriétaires de Mac touchés par la catastrophe ne pourront pas compter sur AppleCare pour remplacer leurs appareils, car l’AppleCare exclut explicitement la couverture des dommages causés par des événements externes tels que les incendies, les accidents ou les vols.

Selon le contrat de réparation d’AppleCare, ces différents scénarios figurent dans la section « Ce qui n’est pas couvert », qui inclut donc les dommages causés par le feu, le contact avec des liquides ou le vol. Même les Mac récupérés après un incendie et qui sembleraient intacts à l’extérieur ne seraient pas éligibles à une réparation ou un remplacement via AppleCare.

Les personnes concernées sont ainsi encouragées par Apple à déposer des réclamations auprès de leur assurance habitation ou locataire, qui couvre généralement les biens personnels perdus ou endommagés lors de catastrophes. Les propriétaires d’entreprises peuvent également demander une indemnisation pour le matériel utilisé à des fins professionnelles si ce matériel est couvert par une assurance des biens de l’entreprise. De même, les voyageurs dans les zones touchées disposant d’une assurance voyage peuvent être en mesure de réclamer les pertes de biens. AppleCare est certes un service fiable pour résoudre les problèmes matériels courants, mais il ne s’agit pas d’une assurance complète malgré son tarif élevé.