Alors que son lancement est évoqué pour la mi-février 2026, l’iPhone 17e alimente déjà les spéculations. Le leaker Jon Prosser – oui, celui-là même qui est poursuivi en justice par Apple – affirme être « absolument certain » de plusieurs caractéristiques du futur modèle d’entrée de gamme premium d’Apple.

Selon ces nouvelles indiscrétions, l’iPhone 17e débuterait à 599 dollars et proposerait 256 Go de stockage en version de base. Le mobile serait aussi équipé d’un écran de 6,1 pouces limité à 60 Hz, sans technologie ProMotion. Côté design, l’appareil pourrait adopter la Dynamic Island, même si Prosser reconnaît ne pas être « sûr à 100 % » de ce point.

Puce A19 et performances en question

Le smartphone embarquerait 8 Go de RAM et une puce A19, déjà aperçue sur la gamme iPhone 17 en 2025. Toutefois, il pourrait s’agir d’une version « binned », c’est-à-dire une déclinaison issue du processus de fabrication dont certaines unités présentent des performances légèrement inférieures aux standards initiaux.

En photo, Apple miserait sur un unique capteur arrière de 48 mégapixels. La compatibilité MagSafe serait également au programme. Côté coloris, le noir et le blanc seraient garantis, avec une possible variante lavande.

Une évolution mesurée face à l’iPhone 16e

Dans l’ensemble, ces informations laissent entrevoir une mise à jour modérée par rapport à l’iPhone 16e. Apple chercherait avant tout à affiner son positionnement tarifaire tout en maintenant des performances solides grâce à la puce A19.

Reste à savoir si la Dynamic Island remplacera définitivement l’encoche historique. Réponse attendue dans les prochaines semaines, ou les prochains jours…