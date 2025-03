Le leaker Majin Bu révèle qu’Apple pourrait « redesigner » le système de haut-parleurs de certains modèles d‘iPhone 17, une affirmation basée sur des fichiers CAD de prototypes actuellement en phase EVT (Engineering Validation Test). L‘iPhone 17 Pro pourrait donc revenir à un design symétrique des grilles de haut-parleurs, similaire donc à l’iPhone X, ce qui pourrait améliorer le rendu en Audio Spatial, l’équilibre du son (la balance) ainsi que la qualité audio globale pour l’écoute multimédia. Au delà des aspects purement esthétiques, ce redesign s’annonce donc avant tout comme un moyen d’optimiser le rendu sonore des prochaines iPhone 17 Pro et Pro Max.

Les haut-parleurs symétriques de l’iPhone X

L’iPhone 17 Air de son côté devrait adopter un design plus minimaliste avec seulement deux haut-parleurs placés de manière stratégique. Afin de maintenir une qualité audio élevée malgré un design plus fin et plus léger, Apple intégrerait toutefois des technologies avancées, comme des pilotes plus efficaces et des algorithmes logiciels avancés pour l’audio spatial. Quant à l’iPhone 17 standard, ce modèle ne présenterait pas de changement majeur au niveau de ses haut-parleurs.