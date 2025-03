Les prochains modèles iPhone 17 Pro d’Apple devraient être équipés de la technologie de refroidissement par chambre à vapeur afin d’améliorer les performances thermiques de l’appareil, une technologie déjà courante dans les smartphones Android haut de gamme. Cette technologie permet de répartir la chaleur sur une plus grande surface, prévenant ainsi le throttling thermique et garantissant des performances stables, notamment dans des appareils de plus en plus fins. Bien que des rumeurs précédentes suggéraient que tous les modèles d’iPhone 17 bénéficieraient de ce système de refroidissement, le leaker Instant Digital précise aujourd’hui que seuls les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max disposeront du dispositif par , le tout associée à la puce A19 Pro pour une meilleure gestion thermique lors des usages intensifs.

En outre et pour rappel, Apple devrait apporter des changements importants au design du bloc photo des iPhone 17 Pro, passant du classique renflement carré à une barre horizontale en aluminium qui s’étendrait sur toute la largeur de l’appareil. Le nouveau modèle iPhone 17 Air, qui remplacera le modèle Plus, disposerait lui aussi d’une barre similaire, mais avec un seul objectif. L’iPhone 17 standard devrait quant à lui conserver le design de l’iPhone 16 standard.