La première bêta d’iOS 26.4 contient de multiples références au support d’Apple TV dans CarPlay, suggérant que la lecture vidéo en voiture annoncée à la WWDC 2025 approche de sa disponibilité. Le code inclut des flux d’intégration, des notifications et des messages liés à l’abonnement d’Apple TV, bien qu’aucune garantie n’existe quant à son lancement dans la version publique.

Bientôt Apple TV dans la voiture avec CarPlay

Apple avait révélé lors de la WWDC 2025 son intention de permettre aux utilisateurs de CarPlay de regarder des vidéos via AirPlay dans leur véhicule à l’arrêt. Cette annonce figurait sur la page de CarPlay destinée aux développeurs, dans une section spécifique aux constructeurs automobiles. La mention indiquait clairement que l’implémentation de CarPlay avec la vidéo venant d’AirPlay relève de la responsabilité des fabricants car elle nécessite une intégration aux systèmes du véhicule garantissant que la fonction reste inactive pendant la conduite.

Le code d’iOS 26.4 contient un message d’avertissement destiné aux utilisateurs tentant d’accéder à du contenu nécessitant un abonnement : « Lorsque vous ne conduisez pas, connectez-vous à Apple TV sur iPhone ». Cette formulation confirme que le service de streaming imposera une authentification au préalable sur iPhone afin de lancer la lecture de films, séries et documentaires sur l’écran principale de la voiture.

Found in 26.4: Apple TV is seemingly coming to CarPlay! “When you’re not driving, sign in to Apple TV on iPhone” pic.twitter.com/9Ljg0y2bOo — Aaron (@aaronp613) February 17, 2026

Bien que la présence de ce code dans iOS 26.4 indique qu’Apple progresse vers le lancement, rien ne garantit que la fonctionnalité sera disponible lors de la sortie publique de la mise à jour. Apple supprime parfois du code présent dans les premières bêtas ou poursuit son développement dans des versions ultérieures avant la réelle disponibilité. Le rythme de déploiement dépendra également de la vitesse à laquelle chaque constructeur automobile intégrera le support nécessaire à ses modèles.