Apple Music et TikTok testent en bêta deux fonctionnalités qui relient le service de streaming musical directement à l’application du réseau social : la lecture complète des morceaux sans quitter TikTok et « Listening Party », un système d’écoute en communauté. Ces ajouts transforment d’une certaine façon TikTok en extension d’Apple Music, permettant aux utilisateurs de découvrir et d’écouter de la musique sans rupture d’expérience, à condition de disposer d’un abonnement à Apple Music.

Un peu plus d’Apple Music dans TikTok

La fonction de lecture complète s’appuie sur le framework MusicKit d’Apple qui permet aux développeurs tiers d’intégrer Apple Music dans leurs applications. Lors de la lecture dans TikTok, un label « Depuis Apple Music » s’affiche clairement, confirmant qu’Apple Music reste la source du contenu, gère les licences et verse les royalties aux ayants droit. Cette architecture préserve le contrôle économique et légal d’Apple sur la distribution musicale, tout en offrant l’interface de TikTok comme vitrine de découverte.

Il faut dire qu’il y a une raison pour cela : TikTok dépasse le milliard d’utilisateurs et cartonne tout particulièrement chez les jeunes. Apple a donc envie de toucher un maximum de personnes.

Une autre fonctionnalité, Listening Party, exploite la dimension communautaire de TikTok en permettant aux utilisateurs d’écouter de la musique simultanément dans un environnement partagé. Apple et TikTok n’ont pas précisé si cette fonction nécessitera également un abonnement Apple Music pour tous les participants ou seulement pour l’initiateur de la session.

Cette double annonce prolonge une collaboration entamée en 2023, lorsque TikTok avait ajouté la sauvegarde rapide de morceaux découverts vers la bibliothèque Apple Music. Apple avait répliqué en 2024 en intégrant le partage direct de morceaux depuis l’application Musique vers TikTok. Les nouvelles fonctionnalités, encore en phase de bêta, ne sont pas accessibles pour tout le monde dans l’immédiat.