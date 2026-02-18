Apple a proposé la bêta d’iOS 26.4 et l’une des nouveautés concerne les appels d’urgence sur iPhone en France. Il se trouve qu’il y a en effet du changement à ce niveau.

Un meilleur traitement pour les appels aux secours

En fouillant dans le carrier bundle des opérateurs français dans la bêta d’iOS 26,4, Adhame95 a remarqué que la mise à jour traite désormais les appels vers le 15 (Samu), 17 (police) et 18 (pompiers) comme de « vrais » appels d’urgence. Jusqu’à présent, ils étaient considérés comme des appels classiques.

Qu’est-ce que ça change ? Il se peut que certaines situations posent des problèmes (absence de couverture réseau, itinérance VoLTE, etc), ce qui provoque des comportements inattendus. Parmi eux, des appels vers le 15/17/18 qui n’aboutissent pas ou une bascule tardive vers le 112, à savoir le numéro de téléphone réservé aux appels d’urgence et valide dans l’ensemble de l’Union européenne. Tout cela est peu fréquent, mais peut techniquement se produire.

C’est là qu’intervient iOS 26.4 pour traiter ces appels comme de « vrais » appels d’urgence. Cela évitera d’avoir les problèmes listés auparavant.

Si vous avez installé la bêta, rendez-vous dans Réglages > Général > Information. Un pop-up peut apparaître, vous proposant une mise à jour opérateur. Si c’est le cas, acceptez-la. L’installation prend quelques secondes à peine.

Il est bon de noter que vous ne remarquerez rien de particulier au moment de l’appel, mais l’iPhone va bel et bien améliorer la situation en coulisses grâce aux modifications apportées par Apple.