Une nouvelle ère s’ouvre : Berkshire Hathaway a de nouveau allégé sa position dans Apple au quatrième trimestre 2025 selon les derniers documents transmis au régulateur boursier américain (SEC). Cette opération marque symboliquement la fin d’une époque : celle de Warren Buffett, qui a officiellement quitté la direction du conglomérat à 95 ans. Depuis le 1er janvier 2026, Greg Abel a pris les rênes du groupe.

Malgré cette réduction de 4 % de sa participation, Apple demeure la première ligne du portefeuille de Berkshire, avec une valorisation estimée à environ 62 milliards de dollars. Le dossier ne précise pas si cette décision d’investissement émane de Buffett, de son successeur ou d’un des gestionnaires historiques du fonds.

Apple, pilier de Berkshire depuis 2016

Berkshire Hathaway avait commencé à investir dans Apple en 2016. Au sommet de sa position, en 2023, le groupe détenait plus de 915 millions d’actions, pour une valeur avoisinant 174 milliards de dollars. Ces dernières années, Warren Buffett avait progressivement réduit cette exposition afin d’augmenter les liquidités du conglomérat.

Le départ de Warren Buffet de Berkshire Hathaway a eu pour conséquence de réduire la participation dans AAPL

L’investisseur légendaire n’avait d’ailleurs pas hésité à saluer la performance du fabricant de l’iPhone, déclarant avec humour : « Tim Cook a fait gagner à Berkshire beaucoup plus d’argent que je n’en ai jamais gagné moi-même. » De son côté, le patron d’Apple avait rendu hommage à Buffett, évoquant « un privilège immense » d’avoir pu collaborer avec lui.

Diversification vers les médias

Parallèlement, Berkshire a investi environ 350 millions de dollars dans le New York Times tout en réduisant également sa participation dans Amazon. Ces ajustements traduisent une stratégie de rééquilibrage à l’aube d’une nouvelle gouvernance, et ce dans un contexte de marchés toujours plus volatils (les incertitudes sur l’IA n’arrangeant pas les choses).

Si Apple reste donc un actif clé pour Berkshire Hathaway, la transition managériale pourrait progressivement redessiner les priorités du géant financier.