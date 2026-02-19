Google fait évoluer Snapseed (Lien App Store – Gratuit – iPhone) en y intégrant une caméra complète, transformant l’application bien au-delà d’un simple éditeur photo. Après un lancement discret en décembre, la fonctionnalité est désormais accessible directement via une icône dédiée en haut à droite de l’interface.

La mise à jour 3.15.0 introduit des réglages manuels avancés. Un mode « PRO » activable depuis l’écran principal permet désormais d’ajuster précisément l’ISO, la vitesse d’obturation et la mise au point. Une molette inspirée des appareils photo traditionnels offre un passage fluide du mode automatique aux réglages personnalisés. Le flash et le zoom ont également été repositionnés pour une ergonomie plus intuitive.

Des simulations de films en temps réel

Snapseed enrichit aussi l’expérience avec une émulation de films argentiques appliquée en direct. Plusieurs styles s’inspirent de pellicules emblématiques comme Kodak Portra, Fuji Superia, Agfa Optima ou encore Polaroid 600 et Technicolor. Un clin d’œil assumé au monde analogique, renforcé par une animation de rembobinage lors du changement de film.

Google précise que « chaque photo inclut une pile d’édition complète », permettant de modifier ou d’annuler n’importe quel réglage après l’enregistrement dans la galerie. Les utilisateurs peuvent ainsi ajuster l’exposition, la colorimétrie ou le rendu final sans perte.

Personnalisation et disponibilité

L’interface propose également plusieurs thèmes visuels pour le viseur, dont Editor, Dusk, Negative ou Steel. Snapseed 3.15.0 est disponible gratuitement sur l’App Store. Google travaille par ailleurs à moderniser la version Android avec le nouvel éditeur déjà adopté sur iPhone et iPad.

Avec cette évolution, Snapseed se positionne donc comme une solution photo complète sur iOS, combinant prise de vue experte et retouche avancée dans une seule et même application.