La série française Traqués avec Benoît Magimel et Mélanie Laurent sera disponible sur Apple TV le 4 mars, soit trois mois après sa date de sortie initiale du 3 décembre 2025. Le report a été provoqué par la découverte en novembre que le projet présenté comme une œuvre originale était en réalité basé sur le roman Shoot de Douglas Fairbairn, publié en 1973 et adapté au cinéma en 1976 par Harvey Hart sur un scénario de Richard Berg.

Traqués sortira bel et bien sur Apple TV

C’est Apple TV qui a repéré les similarités entre la série Traqués et le roman de Douglas Fairbairn, avant d’en informer Gaumont et de suspendre le lancement deux semaines avant sa date prévue. Le réalisateur Cédric Anger était jusqu’alors crédité comme créateur de la série, vendue au service de streaming comme une création originale.

Dans une déclaration à Deadline, Gaumont indique :

Initialement prévue pour décembre 2025, la sortie de Traqués a été reportée après qu’il a été constaté en novembre 2025 que le projet, présenté comme une œuvre originale, était basé sur une œuvre existante, Shoot de Douglas Fairbairn. Dès que cette information a été portée à sa connaissance, Gaumont, le producteur de la série, a immédiatement pris les mesures nécessaires pour identifier les ayants droit et obtenir les autorisations requises. Le respect des œuvres et des droits d’auteur est un principe fondamental pour Gaumont, qui ne peut s’exercer qu’avec la confiance et la transparence des créateurs.

Les droits ont été obtenus

Gaumont a conclu des accords avec les ayants droit du roman et du film, Douglas Fairbairn étant décédé en 1997. La série est désormais présentée comme « une série d’Anger d’après le roman Shoot de Douglas Fairbairn qui a été adapté pour la première fois au cinéma sous le même titre par Harvey Hart ». Aussi, Apple a rétabli la fiche dédiée de la série sur son site, tout comme la bande-annonce sur sa chaîne YouTube.

Voici la synopsie de la série :