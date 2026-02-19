Perplexity annonce que Comet, son navigateur Internet intégrant de l’intelligence artificielle, sera disponible sur iPhone le 11 mars. Il est déjà possible de « précommander » l’application sur l’App Store. Cela permettra d’avoir le téléchargement automatique dès qu’elle sera disponible.

Comet arrive le 11 mars sur iPhone

Comet, qui est déjà disponible sur Mac, Windows et Android, est un navigateur alimenté par l’IA qui agit comme un assistant personnel et un partenaire de réflexion. « Boostez votre concentration, rationalisez votre flux de travail et transformez votre curiosité en élan », indique Perplexity. Quatre points sont mis en avant :

Recherche unifiée basée sur l’IA, contexte instantané et automatisation sur tous les sites. Résumez, achetez, planifiez et recherchez, directement dans le navigateur.

Profitez du Web et laissez l’assistant IA s’occuper de vos tâches.

Réalisez toutes les tâches de votre liste plus rapidement avec Comet.

Comet s’adapte à votre façon de penser et de travailler, en apprenant vos habitudes pour vous aider à rester organisé. Ne perdez jamais de vue les onglets ou l’inspiration.

Rendez-vous donc le 11 mars pour télécharger gratuitement Comet sur iPhone. La page App Store de l’application ne fait pas mention à l’iPad. Il faudra visiblement patienter un peu plus longtemps pour utiliser le navigateur IA sur la tablette d’Apple.