Le marché des smartphones au Moyen-Orient (hors Turquie) a terminé 2025 sur une dynamique solide. Selon les dernières estimations d’Omdia, les expéditions du quatrième trimestre ont progressé de 20 % sur un an pour atteindre 14,9 millions d’unités, soit un troisième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres.

La demande de renouvellement, particulièrement marquée dans les pays du Golfe, a été stimulée par les lancements de modèles premium, l’essor des programmes de reprise et de financement, ainsi que par une forte activité commerciale liée au tourisme et aux fêtes de fin d’année.

Samsung domine, Apple solide en deuxième position

Samsung et Apple ont concentré près de la moitié des volumes sur la période. « La demande de mise à niveau reste concentrée autour d’écosystèmes de marque solides », souligne Manish Pravinkumar, analyste principal chez Omdia. Samsung a tiré parti de la série Galaxy S25 et de ses modèles Galaxy A, tandis qu’Apple a bénéficié du cycle de remplacement lié à l’iPhone 17 et d’une forte présence retail dans les Émirats arabes unis et en Arabie saoudite.

Sur l’ensemble de l’année 2025, Apple recule toutefois à la cinquième place, devancé notamment par HONOR, dont la croissance annuelle a bondi de 94 %, portée par des smartphones agressivement positionnés sur l’entrée et le milieu de gamme.

2026 sous pression malgré des marchés clés dynamiques

L’Arabie saoudite reste le premier marché régional, et représente environ 27 % des volumes trimestriels. Les Émirats arabes unis, le Koweït et le Qatar affichent également une progression stable.

Pour 2026, Omdia anticipe un recul de 8 % des expéditions, dans un contexte de tensions sur l’offre et de hausse des coûts des composants. Apple et Samsung devraient toutefois mieux résister que les fabricants chinois orientés volume, alors que l’ensemble de la région s’oriente vers une croissance plus mesurée, principalement tirée par le renouvellement des appareils.