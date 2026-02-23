Pour accompagner la sortie de la saison 2 de Monarch : Legacy of Monsters, Apple TV a frappé fort. La plateforme de streaming a en effet organisé à Los Angeles un impressionnant spectacle de drones mettant en scène Godzilla, Kong et d’autres créatures emblématiques de l’univers du MonsterVerse.

Au total, 3 000 drones lumineux ont été mobilisés, s’élevant jusqu’à près de 150 mètres d’altitude pour dessiner dans le ciel nocturne les silhouettes des célèbres Titans. Selon les organisateurs, l’événement aurait établi un nouveau record mondial pour ce type de performance aérienne scénarisée.

Un marketing spectaculaire pour une série phare

Plusieurs membres du casting étaient présents sur place, dont Kurt Russell et son fils Wyatt Russell, figures centrales de la série produite en partenariat avec Legendary Pictures. Cette opération s’inscrit dans la continuité des campagnes promotionnelles spectaculaires d’Apple TV, à l’instar de ce qui avait été mis en place pour la saison 2 de Severance.

La saison 2 de Monarch : Legacy of Monsters démarre le 27 février avec un premier épisode, suivi d’une diffusion hebdomadaire jusqu’au 1er mai. La série devrait mettre en avat des affrontements titanesques entre Godzilla et Kong, tout en approfondissant les mystères de l’organisation Monarch.

Apple TV mise sur l’événementiel

Avec ce show de drones spectaculaire, Apple TV démontre en tou cas sa volonté de transformer chaque lancement majeur en événement culturel. Au-delà du simple streaming, la plateforme cherche à marquer les esprits et à ancrer ses franchises dans l’imaginaire collectif. À l’heure où la concurrence s’intensifie entre services de vidéo à la demande, ce type d’initiative pourrait bien devenir un levier stratégique pour capter l’attention du public.