Apple fait face à une nouvelle sanction au Brésil concernant l’absence d’adaptateur secteur dans la boîte des iPhone. Les autorités de protection des consommateurs de l’État d’Alagoas viennent en effet d’infliger au californien une amende de 101 627,50 réais, soit environ 20 000 dollars, estimant que le chargeur constitue un élément essentiel au fonctionnement du produit.

L’organisme Procon-AL considère que le retrait du chargeur contrevient au Code de défense du consommateur brésilien. Dans sa décision, l’autorité affirme que « en transférant au consommateur la charge d’acheter séparément un article indispensable au bon usage du produit, l’entreprise viole les principes de bonne foi objective, de transparence et de vulnérabilité du consommateur ».

Un contentieux récurrent entre Apple et le Brésil

Des sanctions déjà prononcées par le passé

Ce dossier n’est pas une première. En 2022, le ministère brésilien de la Justice avait ordonné la suspension des ventes d’iPhone sans chargeur inclus. Un an plus tôt, Apple avait déjà écopé d’une amende avoisinant les 2 millions de dollars pour des motifs similaires.

Dans le cas présent, le montant initialement fixé à environ 12 000 dollars a été revu à la hausse en raison de circonstances aggravantes et de l’absence d’accord amiable. La filiale brésilienne d’Apple dispose désormais de 20 jours pour contester la décision.

Un débat toujours d’actualité

Apple justifie historiquement le retrait du chargeur par des considérations environnementales, évoquant notamment la réduction des déchets électroniques. Les autorités brésiliennes, elles, semblent avant tout vouloir privilégier la protection des consommateurs. Si l’appel est rejeté, l’amende pourra être réajustée en fonction de l’inflation officielle. Le bras de fer est loin d’être clos.