Apple va bientôt dévoiler son MacBook low-cost, avec la présentation qui aurait lieu la semaine prochaine. Ce sera le Mac portable le moins cher et cela implique quelques compromis pour baisser le prix.

Plusieurs limitations sur le MacBook « pas cher »

Selon une fuite d’un leaker sur Weibo, le MacBook low-cost aura ces huit compromis :

Luminosité maximale de l’écran réduite : le MacBook Air peut atteindre 500 nits dans le meilleur des cas, mais le modèle low-cost n’irait pas jusque-là.

le MacBook Air peut atteindre 500 nits dans le meilleur des cas, mais le modèle low-cost n’irait pas jusque-là. Pas de True Tone : cette fonction permet d’ajuster la couleur et l’intensité de l’écran en fonction de la lumière ambiante.

cette fonction permet d’ajuster la couleur et l’intensité de l’écran en fonction de la lumière ambiante. Pas de stockage de 1 ou 2 To : le MacBook d’entrée de gamme serait disponible avec 256 et 512 Go. En réalité, un modèle de 128 Go pourrait même exister pour les étudiants afin de baisser un peu plus le prix.

le MacBook d’entrée de gamme serait disponible avec 256 et 512 Go. En réalité, un modèle de 128 Go pourrait même exister pour les étudiants afin de baisser un peu plus le prix. SSD moins rapide : les vitesses d’écriture et de lecture seraient moins rapides que celles des MacBook Air et MacBook Pro. Cela s’expliquerait par l’usage d’une seule puce NAND.

les vitesses d’écriture et de lecture seraient moins rapides que celles des MacBook Air et MacBook Pro. Cela s’expliquerait par l’usage d’une seule puce NAND. Pas de charge rapide : il faudrait se contenter d’une charge « standard ».

il faudrait se contenter d’une charge « standard ». Pas de clavier rétroéclairé : cela peut être embêtant dans les pièces sombres.

cela peut être embêtant dans les pièces sombres. Pas de prise en charge des casques à haute impédance : vous pouvez connecter des casques à haute impédance sur des Mac compatibles commercialisés depuis 2021, mais pas le MacBook moins cher visiblement.

vous pouvez connecter des casques à haute impédance sur des Mac compatibles commercialisés depuis 2021, mais pas le MacBook moins cher visiblement. Pas de puce N1 : elle a fait ses débuts avec les iPhone 17 et iPhone Air. Cette puce d’Apple gère le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et Matter. Il faudrait s’attendre à une puce MediaTek pour le MacBook low-cost.

Toutes ces informations viennent du code du Kernel Debug Kit d’Apple pour une bêta de macOS Tahoe qui avait fuité l’an dernier.

Apple a déjà annoncé qu’il y aura un événement le 4 mars. Plusieurs nouveaux produits sont attendus, dont l’iPhone 17e et le MacBook low-cost. Le Mac portable aurait le processeur A18 Pro de l’iPhone 16 Pro, un écran de 12,9 pouces, 8 Go de RAM et des ports USB-C standards (sans Thunderbolt). Plusieurs coloris sont attendus, dont jaune clair, vert clair, bleu, rose, argent et gris foncé.

Côté prix, les rumeurs parlent d’une fourchette de 599 à 799 dollars aux États-Unis.