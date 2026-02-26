Apple TV n’en finit plus d’accumuler les projets de contenus originaux. Apple Original Films a ainsi remporté les droits d’un film consacré à Lance Armstrong, figure aussi célèbre que controversée du cyclisme mondial. Le long-métrage sera réalisé par Edward Berger, à qui l’on doit notamment le succès critique de Conclave. Austin Butler incarnera l’ancien champion américain à l’écran.

Le film promet d’explorer l’ascension fulgurante du sportif, ses victoires sur le Tour de France, mais aussi sa chute spectaculaire liée au scandale de dopage. Selon les premières informations, le projet abordera sans détour les zones d’ombre du parcours d’Armstrong, et ce avec l’accord de l’intéressé.

“Foster the Snowman” : le prochain film de Noël d’Apple

Une comédie familiale portée par la réalisatrice Hikari

Apple TV poursuit également sa stratégie de films événementiels pour les fêtes. Intitulé Foster the Snowman, ce nouveau projet sera mis en scène par Hikari, une réalisatrice de renom dans le cinéma indépendant.

L’histoire repose sur un concept original : un couple sans enfant adopte un bonhomme de neige magique dont l’existence ne dure que 72 heures. Le récit promet un mélange d’humour et d’émotion, dans la veine des grandes productions familiales de fin d’année.

“Once and Again” : la romance à succès adaptée en film

La plateforme a aussi acquis les droits de Once and Again, prochain roman de Rebecca Serle, autrice reconnue pour ses best-sellers romantiques. L’intrigue suit Lauren Novak, une jeune femme confrontée aux fissures de son mariage, qui découvre un secret familial : les femmes de sa lignée ont la capacité de remonter le temps une seule fois dans leur vie.

Avec ces trois projets, Apple TV confirme son ambition de bâtir un catalogue ciné particulièrement varié. On ne sait pas encore si ces métrages sortiront en premier lieu dans les salles de ciné, ce qui repousserait de plusieurs mois leur sortie sur le service Apple TV en France (chronologie des médias oblige).