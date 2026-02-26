Fermée en 2025 à Walt Disney World, l’attraction culte Muppet*Vision 3D pourrait connaître une seconde vie sur Apple Vision Pro. Disney a confirmé travailler à la préservation de l’expérience, et Brian Henson, fils de Jim Henson (le créateur des Muppets), a indiqué qu’une version destinée aux casques de réalité virtuelle était en préparation.

Une attraction emblématique des parcs Disney

Inaugurée le 16 mai 1991 aux Disney-MGM Studios – aujourd’hui Hollywood Studios – Muppet*Vision 3D proposait une expérience hybride mêlant film en 3D, animatroniques et effets spéciaux en salle. Les spectateurs plongeaient dans une reconstitution du célèbre Muppet Theater, entourés de personnages iconiques comme Kermit, Miss Piggy ou Sam l’Aigle.

Une seconde installation avait vu le jour en Californie en 2001 avant de fermer une dizaine d’années plus tard. En Floride, l’attraction a définitivement tiré sa révérence le 8 juin 2025, laissant place à un futur espace thématique inspiré de Monsters, Inc.

Une captation pensée pour la réalité virtuelle

Une expérience immersive sur Apple Vision Pro

Avant sa fermeture, l’attraction aurait été intégralement capturée en 3D, notamment après une rénovation en 2023 visant à restaurer ses effets d’origine. Selon Brian Henson, le public pourra retrouver le spectacle sur casque VR et potentiellement choisir sa place virtuelle dans la salle.

Si peu de détails ont filtré sur la date de sortie ou le format exact, l’hypothèse d’une application dédiée ou d’une intégration via Disney+ sur Apple Vision Pro est évoquée. L’objectif serait de recréer l’ambiance immersive du théâtre, avec ses effets visuels et son humour caractéristique.