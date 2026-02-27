Asymco a sorti sa petite calculette pour dénicher le nombre d’utilisateurs d’iPhone en Chine continentale, et les chiffres ont de quoi donner le tournis. On note d’ailleurs qu’Apple ne communique pas uniquement sur la Chine continentale, mais sur la zone dite de la “Grande Chine”, qui englobe la Chine, Taïwan, Hong Kong et Macao. Ensemble, ces territoires représentent près de 1,43 milliard d’habitants. Au quatrième trimestre 2025, cette région a généré 18 % du chiffre d’affaires mondial d’Apple, contre 15 % un an plus tôt, avec une progression annuelle proche de 38 %. Il s’agit désormais du troisième plus grand segment géographique de la firme de Cupertino.

Un marché mobile gigantesque en pleine maturité

Le nombre d’utilisateurs de smartphones dans cette zone a fortement progressé au cours de la dernière décennie. En 2016, on comptait environ 690 millions d’utilisateurs. En 2025, ils sont près de 997 millions, et les projections évoquent 1,08 milliard d’ici 2029. La dynamique de croissance ralentit, mais la base installée reste colossale.

Quelle place pour iOS face à Android ?

La part d’iOS varie selon les territoires. À Hong Kong et Taïwan, l’écosystème d’Apple bénéficie historiquement d’une forte implantation. En Chine continentale, la concurrence des fabricants Android locaux reste intense, mais la part d’iOS s’est progressivement renforcée ces dernières années. À Macao, elle se maintient autour de 60 %, bien que le marché y soit beaucoup plus restreint.

En croisant le nombre total d’utilisateurs de smartphones avec les parts de marché estimées, on peut raisonnablement situer le nombre d’utilisateurs d’iPhone dans la Grande Chine à plusieurs centaines de millions. Cette base installée massive constitue un levier majeur pour les services, les accessoires et les renouvellements d’appareils.

En 2026, et même si la croissance en volume ralentit, Asymco estime que la montée en gamme et la fidélité à l’écosystème iOS pourraient permettre à Apple de consolider sa position dans l’un des marchés technologiques les plus imposants du monde.